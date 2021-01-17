أحمد موسى: حضور الوزراء للبرلمان وجوبي ولا مجال للاعتذارات

قال الإعلامي أحمد موسي، إن إستدعاء رئيس الحكومة والوزراء من قبل مجلس النواب يؤكد علي أن هذا المجلس مختلف عن المجالس السابقة.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مجلس النواب أكد أنه لا مجال للإعتذارات عن حضور الجلسات المقررة وفقا لجدول أعده البرلمان، مردفا:" الحضور وجوبي".





وأردف: "مجلس النواب قدم جدول لرئاسة الوزراء بشأن حضور الوزراء للجلسات، موضحا وزيرا الدولة للإعلام والتعليم العالي أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.





وأكمل: "وزيرا التربية والتعليم والتعاون الدولي أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، ثم يوم الخميس وزير الشباب والرياضة وقطاع الأعمال".



