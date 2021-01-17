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أحمد موسى: البرلمان الحالي بقيادة حنفي جبالي يقدم أداءً مختلفا ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 07:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي مختلف تمامًا، ويمارس سلطاته بكل قوة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا"، مشيدًا "أداء مختلف من البرلمان الحالي".

وتابع أحمد موسى "مجلس النواب قدم جدول لرئاسة الوزراء بشأن حضور الوزراء للجلسات"، موضحا أن وزيري الدولة للإعلام والتعليم العالي سيتواجدان في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن "وزيري التربية والتعليم والتعاون الدولي أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، ثم يوم الخميس وزير الشباب والرياضة وقطاع الأعمال".

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