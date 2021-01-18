اقتصاد الإمارات.. مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بأبوظبي بقيمة 6 مليارات درهم

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي الإماراتية، اليوم، عن إطلاق مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم بهدف دعم مجموعة من القطاعات، والتي تعكس التزام الدائرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، ستعمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة وهي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان" وبنك أبوظبي الأول، على توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية.





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وتم تمويل المبادرة من قبل مبادرة "غدًا 21 " للضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام أبوظبي المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، وتدعم المبادرة في مرحلتها الأولى الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية على ان تتضمّن في المستقبل المزيد من البنوك والقطاعات.





كما ستحفز المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها ستعمل على تسريع دفع مستحقاتها مما يساهم في التقليل من تكلفة رأس المال المتداول، وقد استحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 29% من الناتج المحلي الإجمالي و44% من الاقتصاد غير النفطي في عام 2019، لذا فإنّ دعم هذه الشركات يعدّ غاية في الأهمية كونه يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي ويساهم بتعزيز النمو الاقتصادي المعرفي في الإمارات.





وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا بارزًا في الاقتصاد، لا سيما أنها تساهم في تعزيز النمو المستدام لإمارة أبوظبي على المدى الطويل، وقد جاء إطلاق هذه المبادرة ضمن استراتيجية الاستدامة المالية المستقبلية الخاصة بنا، بهدف ضمان استمرار توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، ونقدّر في هذا المجال التعاون الذي أبداه شركاؤنا "ضمان" و"بنك أبوظبي الأول" لإنجاز هذه المبادرة، وإنني على ثقة من أن رؤيتنا المتوافقة ستضمن نجاح المبادرة".





بدوره، قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي، نجحت دولة الإمارات في النهوض بقطاعها الصحّي لتكون محورًا عالميًا للخدمات الطبية المتقدّمة والحديثة وهذا ما كان ليكون ممكنًا لولا المساهمات البارزة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي، من هنا، نودّ ان نعبّر عن سعادتنا بالتعاون مع كل من دائرة المالية في أبوظبي وبنك أبوظبي الأول من أجل ضمان استمرارية الأعمال والسيولة لأولئك الملتزمين بحماية صحة وسلامة مواطني ومقيمي أبوظبي، كما أنني على ثقة بأن هذه المبادرة ستستمر في تمكين قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، والذي يتمتّع بخدمات عالمية الجودة، من تحقيق أفضل مستويات النمو المستدام".