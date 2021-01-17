متزلج كفيف يتخطى الصعاب من أجل هوايته .. شاهد

عرضت فضائية "العربية" فيديو لكفيف أمريكي يدعى "كوكو أتاما " لم يمنعه فقدان بصره من ممارسة هوايته المفضلة .





تعلم "أتاما" التزلج فى البداية بواسطة العصا واستطاع أن يحترف فى التزلج بالرغم من أنها رياضة تتطلب رؤية الحواجز وفقًا للفيديو الذى أوردته قناة العربية.





ولد "كوكو أتاما" بحالة وراثية نادرة أخذت منه بصره ،وبالرغم من ذلك حظى على إعجاب كل المحيطين به لأدائه بعض الحركات الخطرة وقدرته على تخطى الصعاب رغم فقدانه بصره.





وأضاف "أتاما" قائلًا "إن تعلم واستكشاف المنحنيات لمعرفة حديقة جديدة أو مكان جديد كان بمثابة كابوس بالنسبة لي"، مضيفًا أن تجربة التزلج مسلية ولكنها صعبة لأنها تتوجب أن تتجول كثيرًا وتشعر بكل زاوية لمعرفة حدودك أثناء التزلج.





وقدم "المتزلج الكفيف" نصيحة للجميع فى النهاية وهى " مهما بلغت الصعاب لا تهتم بما يقوله الآخرون لأن الأمر يتعلق بك فقط لأن إذا كنت تريد ستفعل ذلك.