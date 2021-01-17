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أخبار العالم

انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل. 

وقالت الصفحة الرسمية لقوات الحرس الوطني، على "تويتر" إن أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وحذرت عمدة العاصمة موريل بوزر، السكان من أن "الإجراءات الأمنية المشددة قد تكون "الوضع الطبيعي الجديد" بعد يوم التنصيب، وقالت: إنها "لا تستطيع توفير إطار زمني لوقت إزالة الحواجز حول مبنى الكابيتول".

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