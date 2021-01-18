التعليم: منصة حصص مصر "شغالة".. ونرصد الشكاوى عبر هذا الرابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لجميع طلاب المرحلة الثانوية ، الدخول على منصة حصص مصر من جميع أنواع الأجهزة، سواء حاسب آلي أو هاتف محمول وتابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن منصة حصص مصر متاحة لجميع طلاب المرحلة الثانوية في أي وقت الوقت وفي أي مكان.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، جميع طلاب المرحلة الثانوية ، الذين تواجههم مشاكل في التسجيل على منصة حصص مصر ، بـ

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قد أطلقت مؤخرا منصة إلكترونية تعليمية جديدة اسمها منصة حصص مصر، مؤكدًا أن هذه المنصة تقدم خدمة تعليمية إضافية لطلاب المرحلة الثانوية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن منصة حصص مصر تم إطلاقها بالتعاون بين مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات، وأشركنا فيها كل المؤسسات المصرية التي اشتهرت بإنتاج الكتب الخارجية مثل المعاصر وسلاح التلميذ، بحيث نحتوي منظومة الكتب الخارجية في منصة رسمية واحدة فيها استثمارات من شركات وشركاء على مستوى عال.





وأوضح طارق شوقي أن منصة حصص مصر ستكون مجانية ولكن لفترة محدودة، لافتًا إلى أنها منصة اختيارية لمن أراد الاستزادة إلى جانب المنصات المجانية التي سبق وأن أطلقتها وزارة التربية والتعليم مع بدء أزمة جائحة فيروس كورونا.





وقال شوقي: الهدف من منصة حصص مصر، هو أننا نحاول حوكمة منظومة سوق الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، من خلال احتواء مؤسسات الكتب الخارجية التي تعمل في هذا المجال لنعلو بالجودة، بدلا من اللجوء لمراكز دروس خصوصية وكتب خارجية غير معتمدة، حيث تلاحظ ظهور كتب خارجية في الأسواق ليس عليها اسم مؤلف ولا دار نشر وكان الناس يدفعون سعرها بطيب خاطر (50 و60 جنيها).





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن، منصة حصص مصر ستقدم خدمة أعلى من كل الكتب الخارجية غير المعتمدة، وسيتولى تقديم الشرح فيها واضعو الامتحانات بأنفسهم.





وأوضح وزير التعليم أن منصة حصص مصر ستكون مجانية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021، مؤكدًا أن من يريد متابعة منصة حصص مصر بعد إجازة نصف السنة الدراسية الحالية سيكون عليه أن يدفع اشتراكا للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.





وأشار شوقي إلى أن الاشتراك في السنة كاملة على منصة حصص مصر سيكون بسيطا في حدود 200 أو 300 جنيه، مؤكدا أن السعر النهائي لم يحدد حتى الآن وأن السابق ذكره هو المتوسط المتوقع.



