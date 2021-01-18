عاصي الحلاني يكشف عن أغنية كسرت الدنيا بعدما رفض غنائها.. فيديو

قال الفنان عاصي الحلاني ، إن هناك أغنية عرضت عليه وورفض أغنيها، وبعد ان قام مطرب آخر بغنائها نجحت كثيرا وتمنيت لو كنت غنيتها.









وكشف الحلاني أن الأغنية غناها فضل شاكر ويارا وهي "خدني معاك".





وأضاف عاصي الحلاني خلال لقائه في برنامج عايشة شو المذاع على قناة المحور: "برنامج ذا فويس من اجمل التجارب والمراحل التي مريت بها في حياتي مؤكدا أن السوشيال ميديا الآن لها دور وتأثير كبير في الأصوات .





: أن برنامج ذا فويس وصلني للناس وجعلني اتعرف على عاصي الإنسان أكثر من عاصي الفنان وتربطني صداقة مع جميع العاملين في البرنامج. وأوضح عاصي الحلاني وجعلنيالإنسانأكثر



