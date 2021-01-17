أعضاء اللجنة الدستورية الليبية يصلون القاهرة لاستكمال المشاورات

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، بأن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية وصلوا إلى القاهرة لاستكمال المشاورات بشأن المسار الدستوري.





ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية قولها: "كان من المفترض، أن يشارك نحو 15 نائبا من المجلس الأعلى للدولة مع 15 نائبا من البرلمان، إلا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لم يسافروا إلى القاهرة، بسبب اعتراضهم على تشكيل لجنة البرلمان، حيث كان يسعى بعضهم لمشاركة أعضاء من برلمان طرابلس".





فيما أكدت مصادر من الهيئة التأسيسية للدستور، أن "الحضور اقتصر على وفدي الأعلى للدولة والبرلمان، ولن يشارك أي من أعضاء الهيئة الذين حضروا المرة الماضية".





وتتزامن مشاورات اللجنة الدستورية التي تناقش الآليات الدستورية التي ستنظم عليها الانتخابات المرتقبة نهاية العام، بالتصويت على مقترحات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة الاثنين 18 يناير الجاري.



