زاهي حواس: اكتشفنا المعبد الذى كانت تقدم فيه القرابين للملكة بسقارة..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه تم العثور على اكتشافات أثرية مهمة داخل منطقة سقارة، لافتا إلى أن الاكتشافات في منطقة سقارة بدأت عام 2010 باكتشاف هرم ارتفاعه 15 مترًا.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف المعبد الذي كانت تقدم فيه القرابين للملكة.





وأشار العالم الأثري الكبير، إلى أن كل الاكتشافات التي تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية.





وأردف أنه تم اكتشاف العديد من الآثار في سقارة لأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة.



