وزير الأعمال: مستعد لمواجهة النواب المعارضين لتصفية شركة الحديد والصلب

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه جلس بصورة غير رسمية مع أربع شركات جميعها تريد تطوير شركة الحديد والصلب، لافتًا إلى أنه من الأفضل تحمل مستثمر الأمر.





وأضاف المهندس هشام توفيق، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه جلس مع المستثمرين المحتملين وشرح لهما وضع الشركة، ومنها تقليل العمالة، وتحمل الوزارة المديونيات، خاصة أن المصنع يحتاج أكثر من 400 مليون دولار، وتم تقليل المبلغ إلى 100 مليون دولار، ولم يتقدم أحد حتى الآن.





وأشار إلى أنه لم يتقدم أحد من المستثمرين بحلول جادة لإنقاذ شركة الحديد والصلب، منوها بأنه مستعد لمواجهة نواب البرلمان المعارضين لقرار تصفية شركة الحديد والصلب.





وأكد أنه قدم محاولت مختلفة لحماية حقوق العاملين بالحديد والصلب، لافتا إلى أن مصير العمال سيكون من خلال تعويض متوسطه فوق الـ 300 ألف جنيه للعامل.



