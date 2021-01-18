ضبط مالك مخبز استولى على 212 ألف جنيه بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (212420 جنيه) .



