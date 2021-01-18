ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شاهد.. أكوام القمامة تنتشر في شوارع هلا بـ ميت غمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية هلا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية بسبب استيائهم من ترك المخلفات على جانبى الطريق، الأمر الذى تسبب فى انتشار تلال من القمامة، مما يعرضهم للأمراض ، وخلافًا لهذا تسبب روائح كريهة وانتشار القوارض والحشرات ناقلة الأوبئة بالقرية. 

وقال عماد الغلبان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، لافتا العلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان". 

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا، والمسئولين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.
 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01063735950
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تلال القمامة تحاصر أهالى قرية شرارة فى القناطر الخيرية..شاهد

سكان شارع أحمد شوقي في مطاي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع مدرسة التجارة بـ المنيا يستغيثون من انتشار القمامة

سكان شارع المتاجر فى بلبيس يستغيثون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة

حياتنا تحولت إلى جحيم.. سكان شارع إسماعيل القبانى بأسيوط يستغيثون من انتشار القمامة

القمامة تحاصر شوارع حي سيدى شحاتة فى كفر الدوار.. والأهالى: هنموت من الدخان.. صور

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

شاهد.. اللقطات الأولى لوصول مسعود أوزيل لنادي فناربخشة

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

مستقبل أولادنا.. عمرو أديب يوجه رسالة للوزراء قبل جلسة استدعاء مجلس النواب.. فيديو

تفاصيل جديدة عن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

الأزمة اللبنانية.. هل يعيق الفيديو المسرب لـ عون ضد الحريري تشكيل الحكومة؟

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم