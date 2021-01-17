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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور

الأحد 17/يناير/2021 - 10:51 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء متواجدون جنبًا إلى جنب منذ الصباح الباكر بجميع المعدات التي انتشرت في المواقع منذ بداية سقوط الأمطار.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، الأحد، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تابع انتظام السيولة المرورية في أنفاق المحطة، الخادم، القرشي والجلاء وذلك بعد قيام حي أول وثانٍ طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط المياه من تلك الأنفاق. 

وتفقد المحافظ شوارع (النحاس، الجلاء، البحر، الإستاد) والطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي، كما تابع المحافظ على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات تقارير الأمطار ساعة بساعة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

ويؤكد محافظ الغربية أنه تم انتشال تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وجارٍ العمل علي رفع الباقي من الشوارع الفرعية، مشيرًا إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها تحسبًا لسقوط أمطار أخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس معتز رياض من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، شنت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة أسفرت عن تحرير ١٧ محضرًا، حيث تم تحرير عدد (٧) محاضر لمحال جزارة لعرضهم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على ١١٥ كجم لحم لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير (٣) محاضر بيع أسطوانات غاز بزيادة عن السعر الرسمي، وتم تحرير (٣) محاضر عدم وجود شهادات صحية و(٤) محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لبقالين تموين ومستودعات غاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا |صور
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