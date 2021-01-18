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توك شو

بعد اعتماد القانون رسميا.. التنمية المحلية تكشف إجراءات متابعة السايس

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:36 ص
السايس
السايس
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هاد نصار
كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل القانون الجديد بشأن "السايس" بعد اعتماده رسميًا. 

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، إن القانون نظم عمل السايس في الشارع، ومن المقرر أن يحصل قائد السيارة على إيصال مختوم من السايس، ومعروف اسم الشخص الذي تسلم منه السيارة، وسيكون معه "كارنيه".

وتابع متحدث التنمية المحلية، "هتبقى في لجان تفتيش من أكثر من جه وعلى مستوى كل المحافظات، لمتابعة عمل السايس، ولا يجوز للشخص أن يتحصل على قيمة أكثر من المحددة في إيصال السايس".

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