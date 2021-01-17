نهائي كأس السوبر الإسباني.. جريزمان يتقدم لبرشلونة وبلباو يتعادل سريعا في شوط أول مثير

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين برشلونة وأتلتيك بلباو بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام لحسم لقب بطل كأس السوبر الإسباني.





تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.





وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.





ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.









برشلونة وصل للنهائي عقب الانتصار على ريال سوسييداد، بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الإضافي والأصلي بهدف لمثله، بينما وصل أتلتيك بلباو بعد الإطاحة بـ ريال مدريد بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.





وجاء تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو:

حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليت، ألبا.خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.





خط الهجوم: ديمبلي، جريزمان، ميسي.





بينما دخل أتلتيك بلباو ضد برشلونة

حراسة المرمى: أناوي سميون.





خط الدفاع: أندير كابا، ألفاريز، مارتينيز، ميكيل بالنزياجا.





خط الوسط: دي ماركوس، دانييل جارسيا، أوناي فينسيدور، مونيان.





خط الهجوم: راؤول جارسيا، إينياكي ويليامز.



