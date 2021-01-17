فيفي عبده تطمئن الجمهور وتكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة فيفى عبده، عن حالتها الصحية، موضحة "أنا كنت مريضة لكنى الآن في فترة التعافي، مشيرة إلى أنها مقيمة في المنزل وتتواصل مع الجميع من خلال الهاتف والإنترنت".





وأضافت "عبده" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أنا كنت بطلع في الفيديوهات وبطمن الجمهور عليا.. بس في الناس كانت بتفكر أني تعبانه وبموت"، معقبة "اللي بينشر الأخبار دي يعمل على نشر الخوف لدي أهلي وجمهوري".



