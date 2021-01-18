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حقيقة لعنة الفراعنة.. وسر قصة الزئبق الأحمر.. زاهي حواس يكشف أسرار لأول مرة مع أحمد موسى

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:27 ص
احمد موسى وزاهي
احمد موسى وزاهي حواس
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حمزة شعيب
حل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ضيفا مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، للحديث حول العديد من الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة ونرصد لكم أبرز التصريحات:

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه تم العثور على اكتشافات أثرية مهمة داخل منطقة سقارة، لافتا إلى أن الاكتشافات في منطقة سقارة بدأت عام 2010 باكتشاف هرم ارتفاعه 15 مترًا.

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار، أن كل الاكتشافات التي تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية.

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن كل الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة عمرها  عمرها 4200 سنة من الأسرة السادسة.

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن سبب عشقه للأثار هو العثور علي تمثال أفروديت عام 1975، مردفا:" هذا الاكتشاف غير مجري حياتي وعشقت الآثار من يومها".

داعب الدكتور زاهي حواس، الإعلامي أحمد موسي، بعد رغبته في النزول إلى أحد الاكتشافات، قائلًا "إنت متأكد انك هتنزل مبقرة على بعد 24 متر، ولا نشوف بير سهل".

قال زاهي حواس، إن منطقة سقارة تحتوي على 13 هرمًا أثريًا، ويعد هرم زوسر الأشهر بها، وأقدمها، وكان عبارة عن 6 مصاطب فوق مقبرة الملك.

قال زاهي حواس، إنه من ضمن الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة تابوت حجري، لم يفتح حتى الآن على عمق 15 مترًا.

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن هناك 70% من آثار مصر لم يتم اكتشافها حتى الآن وكل ما تم استخراجه يمثل 30% فقط.

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، حقيقة ما يتردد عن لعنة الفراعنة.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه لا يوجد هناك ما يُسمى بالزئبق الأحمر وما يتردد شائعات، موضحا "القصة بدأت عند العثور على مادة تحنيط فأطلقوا عليها زئبق أحمر".

قال عالم الآثار الكبير زاهي حواس، إنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير في العام 2011، وانهمرت دموعه عندما شاهد ألف شخص داخل المتحف المصري.

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