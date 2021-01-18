التضامن توضح أسباب التحفظ على 413 جمعية.. وتكشف عن التسهيلات والمزايا أمام الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها

وزيرة التضامن توضح أسباب التحفظ على 413 جمعية فقط من بين 52 ألف جمعية تعمل بمصر

وزيرة التضامن توضح التسهيلات والمزايا الكبيرة أمام الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها

كيف ضبطت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مصادر التمويل خاصة للجمعيات الأجنبية؟

مصر لديها 52 ألف جمعية أهلية و59 مؤسسة أجنبية

إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية





قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بعمل مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" وتناقشت في العديد من الموضوعات الهامة ومنها إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الاهلية ونعرض لكم أبرز تصريحاتها .





قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، :هناك 52 ألف جمعية تعمل في مصر لم يوقف منه إلا 413 جمعية تم التحفظ علي أموالهم بسبب انتمائهم إلى جماعات إرهابية ولم يتضرر أي من المواطنين بوقف هذه الجمعيات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المدة المسموح بها الى الجمعيات الأهلية والأجنبية بتقنين أوضاعها هي سنة منذ صدور قانون اللائحة التنفيذية الجديدة وإجراءات تقنين الأوضاع بسيطة مؤكدة أن النظام بالكامل مميكن.





وأوضحت نيفين القباج، أن الجمعيات الحقوقية الأجنبية في مصر مثل أي جمعية أخرى ويكون لها نفس الإجراءات المذكورة في اللائحة التنفيذية مؤكدة على ان الجمعيات لها الحق خلال 60 يوم في الحصول على الموافقة طالما المستندات مكتملة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتما عي: "مصر يوجد بها 52 ألف جمعية أهلية و 59 مؤسسة أجنبية وهذه كيانات كثيرة ولا يمكن الاستهانة بها ولا يوجد دولة تعمل بمفردها ويجب علينا تنظيم أنفسنا بالعمل المشترك مع الجمعيات الاهلية".



