خلاف جديد بين روسيا والولايات المتحدة.. تعرف على السبب

أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني، فور وصوله إلى العاصمة موسكو قادمًا من ألمانيا.





وأدان مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الأحد، اعتقال السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني لدى وصوله إلى العاصمة موسكو.





وقال مستشار بايدن في بيان له: "نطالب السلطات الروسية بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني فورا".





وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الروسية نافالني، لدى وصوله إلى مطار موسكو عائدا من ألمانيا، وكان يتلقى العلاج، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي يعود للحقبة السوفيتية.





واستقل نافالني طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا" في ألمانيا، عائدا إلى روسيا، بالرغم من تأكيد السلطات الروسية أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى البلاد.



