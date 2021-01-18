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أخبار العالم

93 حالة محلية.. الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:04 ص
كورونا في الصيم
كورونا في الصيم
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين. 

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 93 إصابة محلية بفيروس كورونا، وتسجيل 16 حالة إصابة لقادمين من الخارج. 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية، اكتمال بناء مستشفى مكون من 1500 غرفة، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محافظة هيبي الصينية. 

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن هذه المستشفى هي واحدة من 6 مستشفيات سيتم الانتهاء منهم جميعا الاسبوع المقبل، بإجمالي 6500 غرفة. 

فيما وضعت الصين مجموعة من خبراء منظمة الصحة في الحجر الصحي، وذلك عقب توجهم إلى مدينة ووهان الصينية لإجراء مزيدا من الأبحاث عن أصل فيروس كورونا. 
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