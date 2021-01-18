موجز السوشيال ميديا.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه.. ونبيل الحلفاوي يشيد بـ محمد يوسف بعد تعادله أمام الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:-













هنأ فريق برشلونة، منافسة اتلتيك بلباو بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز عليه بثلاثية





وكتب الحساب الرسمي لفريق برشلونة على تويتر قائلا"مبروك لأتليتك الفوز بالسوبر الإسباني".

















احتفل احمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني بفوز فريقة على فريق جيانينا و احرازة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء





ونشر احمد حسن كوكا مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق عليها قائلا "ياله من شعور ان تسجل في آخر دقيقة وتساعد الفريق بالفوز".

























علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي امس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏براڤو محمد يوسف وكتبة الدفاع هارد لك للأهلي. التوفيق لم يحالف تسديداته والاختراق كان صعبا".













كشف الاعلامي شريف مدكور عن تقديمه إبلاغ في احد متابعيه بعد أن قام بسبه برساله على تطبيق ماسنجر.



