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رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الإثنين 18 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

تسبب هدف ايمن اشرف لاعب الأهلي الملغي في شباك البنك الأهلي، في نشوب خلاف في الرأي بين الثنائي محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي والخبير التحكيمي سمير عثمان خلال تصريحاتهم ببرنامج " ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "،، بعد ان اكد يوسف ان الهدف جاء من خطأ واضح فيما اكد سمير عثمان ان الهدف صحيح وكان يجب علي الحكم احتسابه دون اللجوء لتقنية الفار.

أكد الإعلامي سيف زاهر أن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو البرلمان المصري الحالي يتعرض لضغوط كثيرة لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس.

أجمعت عددا من الصحف الإنجليزية، أن نادي ليفربول أصبحت خطورته أقل بكثير على المرمي خلال المباريات الماضية.



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