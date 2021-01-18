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لأول مرة من 14عام..مدبولي : انخفاض التضخم وعجز الموازنة إلى 5.7% ..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:53 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية نجحت في الانتهاء من تنفيذ 100%، من برامج الإصلاح الإقتصادي ، على الرغم من أزمة كورونا ، موضحا أن هناك بعض الأنشطة الأقتصادية ، التي حافظت على نموها ، خلال الجائحة .

وأضاف الدكتور مضطفى مدبولي ، خلال جلسه بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروعا اقتصاديا ، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7 %، وهو مالم يحدث منذ 14 عام .

كما نجحت الدولة المصرية في زيادة المعروض من السلع الغذائية ، على الرغم من جائحة كورونا ، ولم يحدث أية شكوى ، من وجود نقص بالأسواق .

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