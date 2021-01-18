برلمانية: تقييم أداء الحكومة بمجلس النواب خطوة جيدة سيجنى الوطن ثمارها

أشادت النائبة، فرحة الشناوي بقرار مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة وجميع الوزارات لمقارنتها برؤى المستقبل التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الشعب المصري ونوابه لا بد أن يقفوا على المقارنة بين الواقع والمفروض، وأن يكون هناك تقارب بين ما يطلبه الشعب وبين ما هو كائن في جميع أنحاء العالم وبين ما يحدث بالفعل، معقبة: "سابقة برلمانية ممتازة، ونأمل أن تأتي بثمارها لرفعة شأن الوطن".





وأكدت "الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مجلس النواب بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه، فمهمته الأساسية تكمن فى الوقوف على مصالح هذا الشعب، ومراقبة أعمال الحكومة والوزارات، إلى جانب مناقشة المشروعات التى تمس جوهر الحياة السياسية فى مصر، معقبة "المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية لصياغة المستقبل بالمشاركة لا المغالبة، وبجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع، وتثرى التجربة المصرية".





وناشدت عضو مجلس النواب كل وزارة من الوزارات المعنية بحتمية الإفصاح عن تقديم الواقع والملموس وما يجب أن يكون، مشددة على ضرورة وجود خطة للتحكيم، على أن ترتبط هذه الخطة بجدول زمني محدد، لاستعادة المكانة اللائقة بهذا الوطن اقتصاديًا وسياسيًا، بما يحقق أمال وطموحات أبناء هذا الشعب العظيم فى تنمية مستدامة مأمولة.





وأضافت الشناوي " إننا كمواطنين مصريين فخورين ببلدنا، ومدركين لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية، تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف من الجميع حول الوطن بشكل صادق ودؤوب، لاستكمال مسيرة التقدم.





وعن إيجابيات وسلبيات أداء الحكومة، تابعت النائبة حديثها:" بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا، وشهدت إنجازات حقيقية في جميع المجالات، إلى جانب إحرازها تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، الا أنها تحتاج إلى تنسيق فيما بينها ، إلى جانب سماع وجهة نظر المواطنين بكيفية أفضل ، وهذا وفقًا لرأيها الشخصي.





يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته خلال الأسبوع الجاري، لتقييم أداء الحكومة، في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة خلال 3 سنوات ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس السيسي.





يشهد مجلس النواب اليوم الاثنين، عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكرمة.





ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة بينما يشهد يوم الخميس بيان من وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان من وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





كما أن لجان البرلمان في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس السيسي.





وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها أمس، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.





وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.





وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.





وتابع: كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة 136 من الدستور.