رئيس الوزراء: الحكومة ضخت 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس محلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت علي محورين في مواجهة ازمة كورونا، هما الحفاظ علي صحة المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد في الدوران.





واكد مدبولي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لولا الخطة الي اتبعتها الحكومة كنا سنعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية، وأصبحت مصر بشهادة الجميع من أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا وكنا من أقل الدول التي تأثرت بتلك الجائحة.









وأشار إلى أن مصر حققت ثاني نسبة نحو إيجابي في العالم في 2020 بعد الصين، حيث أشادت كل المؤسسات العالمية بمعدلات النمو المصري وتحسين المعدلات، خاصة أن معظم الدول كانت المعدلات فيها سلبية.





وأوضح أن الحكومة ضخت 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي و2.8 مليار لتوفير متطلبات المهمات والأدوات الطبية فضلا عن توفير 400 مليون جنيه لسد العجز في عدد الموظفين في المستشفيات واعتماد تعيينات جديدة.







