كيف دعمت الدولة القطاع الصحي خلال كورونا.. مدبولى يوضح بالأرقام

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت كل الدعم للقطاع الصحى خلال أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافى للقطاع الطبي، ولتلبية الاحتياجات.





وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إنه تم تخصيص 2.8 مليار لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتم اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية.





ولفت إلى أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عام ومركزي، لتقديم الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا وتم تطوير 77 مستشفى وتحويلهم لـ مستشفيات عزل.





وأكد أنه تم تخصيص 31 مستشفى جامعى للعزل الصحي، وتم تخصيص مراكز الشباب للعزل، وتم توفير سلع لعدة شهور.





وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي لـ القمح و الأرز والسمنة

والمكرونة يكفى لمدة بين 4 لـ 6 أشهر، والمخزون الاستراتيجي لـ السكر واللحوم والزيت والدواجن يكفى لأكثر من 6 أشهر.