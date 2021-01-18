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فن

نقيب الممثلين لـ"صدى البلد": أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بالمفسدين في الأرض

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الإجراء الذي اتخذه حيال ما صدر من البرلماني رياض عبد الستار، الذي هاجم الفنانين واتهمم بأنهم يسعون في الأرض فسادًا. 

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن "ما بدر من البرلماني رياض عبد الستار أمر مرفوض، وقد أرسلت رسالة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فحواها ما بدر من البرلماني رياض، وأنتظر الرد على الرسالة". 

وأضاف أشرف زكي: "نقابة الممثلين لم تصدر أي بيان أو تتخذ أي موقف لحين الرد على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب". 

يذكر أن البرلماني رياض عبد الستار اتهم الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادا وذلك في أحد جلسات مجلس النواب وخرج البرلماني مصطفى بكرى أنس وعلق على ما قاله رياض عبد الستار مؤكدا أن ما بدر منه غير مقصود به كل الفنانين وأنه يقصد الفن الهابط والمبتذل.
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