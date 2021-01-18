رئيس الوزراء: تشغيل المرحة الثانية من الربط الكهربائي مع السودان هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات في مجال الطاقة، حيث تم توفير الغاز الطبيعي والكهرباء للاستهلاك المنزلي وكل الأنشطة بعد أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم ، أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 فوز محطة توليد الطاقة الشمسية ببنبان كأفضل مشروعات البنك، لافتا إلى أنه تم تركيب 3.7 مليون عداد مسبوق الدفع، وتم الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمرحلة أولى فى إبريل 2020 بقدرة 80 ميجاوات .





وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أننا نستهدف فى المرحلة الثانية والتى سيتم تشغيلها هذا العام للوصول إلى 240 ميجاوات .





وتابع أن قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى جنوب الوادى للبحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية 11 مليار دولار ، فضلا عن 50 مليون دولار قيمة استثمارات فى الزيت والغاز بجنوب الوادى .