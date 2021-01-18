وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل توفير فرص عمل من خلال قروض وتشجيع الصناعات

كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عن توفير فرص عمل من خلال قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، حيث تم صرف مبلغ 83 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بفائدة لا تتعدى 6 % لتوفير فرص عمل واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة ، وفرت فرص عمل حوالى (83 ألف فرصة عمل ) يخص المرأة المعيلة منها نسبة 61 % .





وأضاف شعراوي ، خلال كلمته بالبرلمان ، ان الوزارة تستهدف خلال العامين القادمين صرف مبلغ 120 مليون جنيه لتوفير 100 ألف فرصة عمل.





و حول برنامج التنمية المجتمعية " مشروعك " قال: تم صرف مبلغ (17,3) مليار جنيه لتنفيذ عدد (162) ألف مشروع صغر ومتناهى الصغر والتى وفرت حوالى (961) ألف فرصة عمل، مضيفا: مستهدف خلال العامين القادمين صرف مبلغ 25 مليار جنيه لتنفيذ عدد 200 ألف مشروع لتوفير مليون فرصة عمل.





و حول تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريتك، قال: في إطار رؤية الوزارة لبناء قاعدة للصناعات الصغيرة بالقرى وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة وتم توفير أراضي لتنفيذ مشروع شغلك في قريتك بعدد (278 قطعة) ، ويهدف المشروع إلى توفير عدد 400 فرصة عمل مباشرة بكل قرية بخلاف فرص العمل الغير مباشرة.





وأضاف: تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي بعدد 4 قرى هي ( سبك الضحاك بالمنوفية - أبو صوير بالإسماعيلية - هوارة المقطع بالفيوم - بني أحمد بالمنيا ) ، جاري التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج المشروع ضمن مجلس إدارة شركة أيادي للتنمية لتوفير 60 مليون جنيه للبدء في تنفيذ هذه القرى ، و مستهدف خلال العامين القادمين ضخ إعتمادات قدرها 250 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج بعدد 25 قرى أخرى لتوفير عدد ( 10ألاف ) فرصة عمل مستدامة.





ولفت إلى توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلي للمواطنين يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الى سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الانشطة الحرفية المختلفة ( النجارة – السباكة – أعمال البناء - ….. إلخ ) بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 الى 35 سنة على أن يكون الشاب حاصلا على مؤهل دراسى. و تابع تم تنفيذ دورات تدريبية للشباب لعدد 1200 متدرب ، مشيرا إلى أنه مستهدف خلال العامين القادمين تدريب تحويلي لعدد 1800 شاب .





و في محور ترفيق المجمعات الصناعية تم ترفيق عدد 13 تجمعا صناعيا بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمحافظـــــــــــات وتم إتاحة مبلغ (203.85مليون جنيه) و مستهدف خلال العامين القادمين ضخ إعتمادات قدرها 3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية .





وفي مجال تذليل معوقات توصيل المرافق وتحسين الخدمات و البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي :تم التنسيق مع وزارتي المالية , والتجارة والصناعة والمحافظات لتوفير عدد 154 قطعة أرض على مساحة 1,8 مليون م2 تستوعب 160ألف سيارة . تم تكليف المحافظات بتذليل معوقات تنفيذ محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعي .تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وأحد المستثمرين وتم تنفيذ تجربة تحويل أتوبيس من هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار ، ونجحت التجربة و تم موافقة مجلس الوزراء على تحويل عدد 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتكلفة قدرها 1,219 مليار جنيه على 5 سنوات.





و حول توصيل الغاز للعملاء بالمحافظات قال في ضوء أهداف الدولة للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي للعملاء بالمحافظات تم تكليف المحافظات لتذليل معوقات التنفيذ وإستخراج التصاريح المطلوبة لشركات الغاز خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بما يمكنها من سرعة نهو البرنامج طبقا للمخطط.





و أضاف :" تم توقيع بروتوكول مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز لعدد ( 5625 ) مخبزا بلديا وجار أعمال تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي لعدد 900 مخبز بلدي بالمرحلة الأولى حيث تم التوصيل بالفعل لعدد 700 مخبز بلدي.