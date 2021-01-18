محافظ أسوان: افتتاح مشروعات تنموية بقرى أبو الريش





جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد مؤسسة مصر الخير لمتابعة المشروعات الجارية التى تنفذها المؤسسة بقرية أبو الريش بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب والمخطط إنهاؤه فى منتصف هذا العام بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه .





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وأوضح أشرف عطية بأنه سيتم أفتتاح مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بأبو الريش بعد إعادة تأهيلهم بتكلفة 6 مليون جنيه ، بجانب أفتتاح مشروع تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون ، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه .





وكشف عطية بأنه جارى متابعة حزمة من المشروعات الأخرى لرفع كفاءة البنية التحتية ومستوى الخدمات بقرى أبو الريش فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والرى ، علاوة على رفع كفاءة مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف .



