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محافظات

لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين

الأحد 17/يناير/2021 - 11:41 ص
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
استكمالا للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضًا إنشاء السد العالي.

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد لجان المرحلة الثانية لتلقى رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى بإجمالى 5329 مستحقًا والتى بدأت أول أيام عملها اليوم وسوف تستمر على مدار شهر كامل وذلك من إجمالي 11 ألفًا و 500 مستحق ، تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقاً.

وخلال جولته أطمئن المحافظ على منظومة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها داخل اللجان والتي يبدأ عملها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا داخل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين في تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان ، وأيضًا لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع في الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري أنشاء السد العالي، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.

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وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه تلقى رغبات مستحقي التعويضات في المرحلة الثانية من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم بإجمالي 1409 مستحقين، وكذا 211 مستحقا لحق انتفاع " الجزر " ، أما بالنسبة للمستحقين من متضرري إنشاء السد العالي فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالي 1525 مستحقا حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألفا عن المسكن ، كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقًا على التعويضات الزراعية بمنطقتي خورقندي والأمل ، ليتم بالتوازي تعويض من له رغبة في التعويض المالي بواقع 25 ألف جنيه للفدان .

وأثناء الجولة التفقدية أكد أشرف عطية بأن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق حيث قامت المحافظة بالتجهيز  والاستعداد داخل لجان تلقى رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف مما يساهم فى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم .

وأشار عطية إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضرري إنشاء السد العالي حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسل ومختوم  بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب ، مع إرفاق المستندات المطلوبة ، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل مقار اللجان ، والاستمرار في أعمال تطهيرها وتعقيمها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين من أى أضرار .
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
لـ 5329 مستحقاً.. محافظ أسوان: 16 لجنة جاهزة في المرحلة الثانية لتلقي رغبات تعويضات النوبيين
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