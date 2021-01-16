بإجمالى 304 أسرة.. محافظ أسوان يعلن جاهزية 11 مستشفى لاستقبال حالات كورونا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جاهزية 11 مستشفى بإجمالى 304 أسرة موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مختلف حالات الفرز والاشتباه والعزل الطبى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو الذى يتوازى مع متابعة حالات العزل المنزلى بواسطة فرق الطب الوقائى والتى تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنبًا إلى جنب مع الجهود المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك فى مواجهة الأزمات والجوائح.





وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة حيث سيتم تطبيق الغرامات بكل حزم، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة قيام أى شخص بتصوير المرضى فى أسرة المستشفيات لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وحتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية العلاجية وخاصة أن صحة المواطن تأتى فوق أى اعتبارات.









من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مستشفيات الفرز والاشتباه والعزل هي حميات أسوان وصدر أسوان والجامعى والعام التخصصى، بجانب المستشفيات المركزية فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، وأيضًا صدر كوم أمبو، علاوة على مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو.





وأكد الدكتور إيهاب حنفى، أنه تم تسخير كل الإمكانيات أمام حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا مع مراعاة الجانب الإنسانى والتدخل السريع والآمن ومنها تخصيص سيارات إسعاف نموذجية موزعة على جميع مدن المحافظة لنقل حالات الكورونا سواء من خلال النداء الآلى 105 أو بالتنسيق مع مديرية الصحة.





وأشار إيهاب حنفي إلى تطبيق العزل المنزلى لحالات الإصابة بالفيروس بناء على طلبها، مع حجز معظم الحالات فى المستشفيات التى قامت وزارة الصحة بتحديد استقبالها لحالات الاشتباه والعزل حيث ستقوم بعمل المسحات والتحاليل الطبية لكل حالة تستحق، مع إعطاء العلاج اللازم والإرشادات للحالات البسيطة ومتابعتها، وفى حالة التأكد من إيجابية الإصابة سيتم حجزها على الفور مع تقديم الخدمة العلاجية للمخالطين.





اقرأ أيضًا:وتابع حنفى أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود قصور فى التعامل مع حالات الاشتباه لكورونا بمستشفى إدفو العام عار تمامًا من الصحة حيث إن متوسط عدد مرضى العزل 1560 مريضا خلال الـ 6 أشهر الماضية، وتم خروج 1480 مريضا بعد تماثلهم للشفاء، بينما وصل متوسط عدد المرضى العزل المنزلى 3952 حالة تم صرف العلاج والمتابعة لهم ضمن البروتوكول المطبق لمرضى العزل المنزلى.