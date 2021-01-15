أسوان تحتفل بعيدها القومي ..وزير الأوقاف والمحافظ في ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة ..الوزير في خطبة الجمعة: يستحب إخراج الزكاة عند الجوائح لتدبير العلاج واللقاحات..صور





اسوان تحتفل باليوبيل الذهبى لإفتتاح السد العالى

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة ب المسجد الجامع

مختار جمعة: مصر امنة والدولة ماضية فى البناء والحضارة









واصلت محافظة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة العيد القومى للمحافظة والذي يتواكب اليوبيل الذهبى لإفتتاح السد العالى ، ومرور 50 عام على هذا المشروع القومى العملاق والذي يمثل أعظم مشروع فى القرن العشرين.





وشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأهالى المحافظة العيد القومى.





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وقد قام الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية ، وأيضًا الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.





وفى ختام فعاليات الدورة التثقفية تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات.





وعقب ذلك قام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان " فريضة الزكاه وأثارها في تحقيق التوازن المجتمعي " من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية والأمنية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.





وقد أكد الدكتور محمد مختار في الخطبة على أهمية الألتزام بفريضة الزكاة بإعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح.





ولفت وزير الأوقاف إلى أنه يستحب أخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.





ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعه لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى ، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى ، فضلًا عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إفتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن.





كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل .





وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة، مستائلا أنه إلا لم يتراحم الناس فى وقت الشدائد فمتى يتراحمون.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وهنأ أسوان بالعيد القومى وما لحظانه من بناء حتى فى اصعب الاوقات يؤكد ان مصر امنة ومع الظروف الاقتصادسة الصعبة الا ان الدولة ماضية فى البناء والحضارة.





وكان قد عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء بالأئمة بمحافظة أسوان وذلك بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

هذا ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، نحو 738 مسجدًا حتى تاريخه.





وكان قد قام أمس الخميس وزير السياحة والآثار، ووزير الأوقاف، ومحافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل