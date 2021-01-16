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محافظات

صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 02:54 م
القوافل العلاجية
القوافل العلاجية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو ، وقرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3848 مواطن ومواطنة.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،جاهزية 11 مستشفى بإجمالى 304 سرير موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مختلف حالات الفرز والإشتباه والعزل الطبى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وهو الذى يتوازى مع متابعة حالات العزل المنزلى بواسطة فرق الطب الوقائى والتى تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنبًا إلى جنب مع الجهود المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك فى مواجهة الأزمات والجوائح .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة حيث سيتم تطبيق الغرامات بكل حزم ، بجانب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة قيام أى شخص بتصوير المرضى فى أسرة المستشفيات لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وحتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية العلاجية وخاصة أن صحة المواطن تأتى فوق أى إعتبارات .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مستشفيات الفرز والإشتباه والعزل هي حميات أسوان وصدر أسوان والجامعى والعام التخصصى ، بجانب المستشفيات المركزية فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وأيضًا صدر كوم أمبو ، علاوة على مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو .
صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد
صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد
صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد
صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد
صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد
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