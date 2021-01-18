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برلمان

المصري الديمقراطي: هناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:02 م
النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أننا يجب وضع خطة  للوصول للأهداف، لافتا إلى أن هناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي سؤال لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلا: "ماهي خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفير للوقت والجهد للدولة والمواطنين؟".

وأضاف إيهاب منصور، أن قانون التصالح على سبيل المثال أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 مليار حائرة بين مراكز الاحياء والمدن  بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائر لا يعرف عنه شيئا بسبب الموظفين الفاسدين، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا  يلتقون  مع المحافظين في لقاءات دورية والآن تم إلغاؤها، مطالبًا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ، باعادة النظر فى اشتراطات البناء الامر ، ويجب الاستعانة بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرها.
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