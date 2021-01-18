أستراليا قد تبقى حدودها مغلقة طوال 2021 بسبب كورونا





ووفقا للتقرير، أعلن مسؤول كبير في مجال الصحّة الإثنين أنّه من غير المرجّح أن تُفتح الحدود الدوليّة لأستراليا أمام المسافرين هذا العام على الرّغم من طرح لقاحات ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.





وقال بريندان مورفي، الأمين العامّ لوزارة الصحّة الأستراليّة والمستشار الرئيسي في مجال الاستجابة للفيروس في أستراليا، إنّ السفر من البلاد وإليها لا يُتوقّع استئنافه عام 2021.





وصرّح لقناة "آي بي سي" العامّة أنّه يعتقد أنّ هناك "قيودًا حدوديّة كبيرة" سيتواصل فرضها هذا العام.





وقال "حتّى لو تمّ تطعيم كثير من السكّان، لا نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس". وأضاف "من المحتمل أن يستمرّ الحجر الصحّي لبعض الوقت".





عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، أستراليا قد تبقي حدودها مغلقة طوال 2021 بسبب كورونا.