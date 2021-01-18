تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية واستمرار رفع مياه الأمطار بـ كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت لهطول أمطار على مدار اليومين الماضيين، وتمكنت حملات مجالس المدن والوحدات القروية من رفع مياه الامطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وأشرف اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء مدينة كفر الشيخ، والقرى التابعة لمركز كفر الشيخ ، وانتشرت سيارات مجلس المدينة ، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لكسح المياه ،لتيسر الحركة المرورية .

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى؛ لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.





كما تابعت رفع مياه الأمطار بقرى محلة دياي ، والعجوزين ، و شباس الشهداء، وإصلاح خط صرف صحى طريق فوة ،وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرية الصافية،

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار وخاصة من المناطق المنخفضة، وسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار داخل أسوار المدارس.





وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض على تسليك وتنظيف غرف وخط خفض المنسوب بالقرية استكمال الاستعدادات القرية لموسم الشتاء.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة.



