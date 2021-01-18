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توك شو

الحمل عدو المرأة خلال كورونا.. طبيب بـ قصر العيني يوجه نصيحة مهمة للسيدات

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:41 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، إن "أعراض فيروس كورونا المستجد غير نموذجية، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تصاب بالفيروس وبعد التعافي لا يعلم المواطن هل مازال حاملا للفيروس أو لا، ولذلك ننصح الجميع بارتداء الكمامة و التباعد سواء كان الشخص مصابا أو متعافيا". 

وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مي حسن، أن السيدات الحوامل في هذه الفترة معرضون لخطر كبير بسبب كورونا، وذلك لنقص الماعة بالجسم.

وأشار إلى أن الحمل عدوا للمرأة في هذه الفترة، ولذلك نطالب من السيدات بتأجيل الحمل لحين التوصل لحل والقضاء على فيروس كورونا.

ولفت، إلى أن هناك انخفاضا في عدد الحوامل أو الانجاب بشكل عام في جميع الدول، وأيضًا في مصر، وهذا دليل على وعي المواطنين.

وأكد أن الحمل يقلل مناعة الجسم، ففي حالة حمل المرأة وتصاب بكورونا يكون له تأثير كبير على صحتها وصحة الجنين.
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