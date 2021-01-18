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أخبار العالم

السودان.. مقتل 20 شخصا في تجدد لأعمال العنف بدارفور

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
لقي 20 شخصا حتفهم، يوم الإثنين، في قرية الطويل سعدون على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في السودان؛ إثر هجوم شنه مسلحون على القرية، وفق ما أفاد زعيم قبلي.

وقال محمد صالح أحد زعماء قبيلة الفلاتة صباح اليوم، "هاجم مسلحون من العرب الرزيقات قرية الطويل سعدون وهم يركبون دراجات نارية وجمالا وعربات.. أحصي حتى الآن مقتل 20 شخصا.. كما أحرقوا عددا من المنازل".

ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى، في أواخر ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاما.

وقُتل أكثر من ثمانين شخصا في مواجهات يشهدها، منذ يومين، إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، وفق ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، وذلك بعد مرور أسبوعين ونيّف على انتهاء عمليات بعثة حفظ السلام.

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