شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

علق الحساب الرسمى لـ نادى سيراميكا كليوباترا على الفوز على طلائع الجيش ونشر عدة صورة لـ لاعبى نادى سيراميكا كليوباترا أثناء احتفالهم بـ هدف أحمد ياسر ريان الذى حسم المباراة فى الوقت القاتل.
وعلق نادى سيراميكا كليوباترا قائلا: "ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة!".
وحقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة! 😍@AhmedYRayyan pic.twitter.com/v1OzQkxz6h— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) January 18, 2021