ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:28 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق الحساب الرسمى لـ نادى سيراميكا كليوباترا على الفوز على طلائع الجيش ونشر عدة صورة لـ لاعبى نادى سيراميكا كليوباترا أثناء احتفالهم بـ هدف أحمد ياسر ريان الذى حسم المباراة فى الوقت القاتل.

وعلق نادى سيراميكا كليوباترا قائلا: "ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة!". 

وحقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.

وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين في ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأضاع أحمد ياسر ريان هدفا محققا لفريق سيراميكا، وكذلك الأمر بالنسبة لناصر منسي الذي أضاع هدفا مؤكدا لفريق الطلائع لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

سيراميكا يضغط والـ var يمنع ريان من إحراز الهدف الأول في المقاولون

الإنتاج الحربي يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمته الرسمية لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا يستضيف طلائع الجيش اليوم

سجال بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

سر ارتباط المسيحيين بالقلقاس والقصب في عيد الغطاس

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

الأهلي: نوثق كل أخطاء التحكيم ومجاملات الجبلاية ولن نسكت حال استمرار الظلم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة