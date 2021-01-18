شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

وحقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.

وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.