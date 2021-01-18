ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يزف بشرى لـ السودان

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:52 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع السودان بشكل مكثف للتحرك نحو تخفيف الديون.

وبحسب "الشرق نيوز" السعودية، قال صندوق النقد الدولي: "نتعاون مع السودان في إطار خطة إفادة الدول الفقيرة والهدف إعادة دمجه بالمجتمع الدولي".

وأضاف: "سيتم تقييم التزام السودان بخطة الصندوق في مارس وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات جديدة".

وتابع: "نحقق تقدما في إعفاء السودان من الديون وفق توصيات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى".

وواصل: "نتعاون مع السودان في إطار خطة إفادة الدول الفقيرة والهدف إعادة دمجه بالمجتمع الدولي".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة

تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية: نحن على حافة كارثة

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء