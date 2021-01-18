ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى ينتقد وزير التموين بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز والاستبعاد من البطاقات

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:48 م
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتقد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط. 

وطالب خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأوضح أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك.

وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وقف حصة 3 مخابز وتحرير 583 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 9 محاضر تموينية بمركز شبراخيت

محافظ الشرقية يأمر بإقامة كشك لأسرة "طفلة التوك توك"

نائب: قرار الرئيس بتطوير المخابز يضمن مزيدا من جودة رغيف العيش

للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.. محافظ الشرقية يتفقد عددًا من المخابز البلدية

ترشيحاتنا

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

خالد عكاشة يكشف سر زيارة الرئيس للأردن في هذا التوقيت

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021