إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور

من المقرر أن تستمر الحملات داخل نطاق كمركز كفر البطيخ وطريق مدينة دمياط الجديدة حيث يضم العشرات من مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية.