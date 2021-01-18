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محافظات

إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:30 م
إزالة 4 مكامير فحم
إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط
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زينب الزغبي
شن مجلس محلى مركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط، حملة مكبرة لازالة مكامير الفحم المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات المُتخذة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية. 

أسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة 480 م٢ بقرية العدلية التابعة للوحدة المحلية بالبستان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.

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وتأتى حملات إزالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

من المقرر أن تستمر الحملات داخل نطاق كمركز كفر البطيخ وطريق مدينة دمياط الجديدة حيث يضم العشرات من مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية.

إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور
إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور
إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور
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