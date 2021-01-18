إزالة 4 مكامير فحم ضارة في دمياط| صور

شن مجلس محلى مركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط، حملة مكبرة لازالة مكامير الفحم المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات المُتخذة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.
أسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة 480 م٢ بقرية العدلية التابعة للوحدة المحلية بالبستان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.
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وتأتى حملات إزالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.