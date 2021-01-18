واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا غير معتاد يطلب فيه من الجمهور المساعدة في استعادة سيارة "همفي" مسروقة.





وذكرت وكالة التحقيق الأمريكية، في بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها ستعرض 10 آلاف دولار على أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى استعادة السيارة التي تمت ترقيتها إلى مركبة قتالية.





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وأضافت الوكالة الفيدرالية أن "الهمفي هي سيارة مموهة خضراء اللون برقم 40BSBHQ6 ورقم تسجيل NZ311R".





وحذرت الوكالة من أن واقعة السرقة من منشأة عسكرية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.





ويتم التحقيق في القضية من قبل فريق مكافحة السرقة الرئيسي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي بمساعدة قسم شرطة بيل.





وتسبب نداء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إثارة القلق بين أفراد الجمهور، حيث تساءل الناس كيف تمكن شخص ما من سرقة مثل هذه السيارة الكبيرة من منشأة عسكرية.





ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الأمريكية بتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد تحسبًا للاحتجاجات التي ينظمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي 6 يناير الجاري، اقتحم مئات الأشخاص مبنى الكابيتول بعد مسيرة حاشدة، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص - منهم أربعة مدنيين وشرطي واحد - مصرعهم نتيجة الاقتحام.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتمال حدوث المزيد من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد في الأيام التي سبقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



