ارتجاج فى المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ الهاني سليمان بعد إصابته أمام الإنتاج الحربي

اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الهاني سليمان حارس الفريق بعد إصابته في الوجه خلال إحدي الكرات المشتركة أمام الإنتاج الحربي مساء أمس " الأحد".





وخضع الهاني سليمان حارس مرمي سموحة لأشعة مقطعية على المخ للتأكد من سلامته بعد تعرضه للإصابة.





ويعاني حارس مرمي الفريق السكندري من ارتجاج في المخ نظرا لقوة الإصابة التي تعرض لها.





ومن المتوقع أن يعود الهاني سليمان للمران مع الفريق عقب استقرار حالته لمدة 24 ساعة.





وتعرض الهاني سليمان لإصابة في الوجه وهي عبارة عن جرح في أسفل منطقة العين اليسر والتي تسببت في فقدانه الوعي لبعض الوقت وخروجه من المباراة .