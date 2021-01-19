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أشهر بائع فريسكا: أرتدي البدلة لكسر الحاجز التقليدي لصورة المهنة..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:03 ص
أشيك بائع فريسكا
أشيك بائع فريسكا
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محمود محسن
أكد يوسف السيد راضي أشيك بائع فريسكا في الإسكندرية الذي تم تدول صور له على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه منذ صغره  وكان عمره 11 عاما كان يتواجد مع والده وهو من كان يعلمه هذا العمل.

وأضاف راضي خلال لقاء له مع برنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه ورث المسيرة من والده ليبيع الفريسكا بالشوارع، حيث أنه خريج خدمة اجتماعية وعمل فى عدد من الشركات وكان الراتب ضعيف، ولكنه فضل بيع الفريسكا حيث أن دخلها أفضل من باقى المهن التى عمل بها.

وتابع أشهر بائع فريسكا في الإسكندرية: أنني تواجدت في القاهرة عام 2010 وعملت في القاهرة حتى عام 2016، مؤكدا أن والده كان يدعمه بشكل كبير وكان حريص على أن يستكمل التعليم. 

وأشار راضي إلى أن الشكل الشيك الذي يظهر به هو شكله الطبيعي وهو أسلوب لبسه العادى، حيث أنه أهم من المنتج تسويقه وهو يهتم بمظهره بشكل كبير لكى يحترمه الجمهور فلذا ارتدي البدلة لكسر الحاجز التقليدي لصورة بائع الفريسكا.

وقال أشهر بائع فريسكا في الإسكندرية:  أنني كنت أعمل فترة طويلة وحزنت من سخرية بعض الشباب عليا، ونشر أحد الشباب صورتى وقت الحزن واشتهرت وقتها جدًا.
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