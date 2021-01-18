قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور

نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ٣ قوافل (اجتماعية - طبية - بيطرية) بمركز السنطة، بمدرسة الشهيد سعد شاهين بقرية الكرما التابعة للوحدة المحلية بكفر كلا الباب، شملت العديد من التخصصات الطبية ، وتم توقيع الكشف على ٦٩٩ حالة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات مجانًا.





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جاء ذلك بنَاءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تنظيم القوافل المستمرة للقرى الأكثر فقرًا .





كما شملت القافلة الاجتماعية توزيع ١٠٠ بطانية و(١٠٠) جنيه لعدد مائة حالة، كذلك تم خلال القافلة البيطرية الكشف على ٥٥ حالة من الماشية وعدد ٢٣٠ من الماعز وعدد ٥٠ من الدواجن، وقد لاقت القوافل استحسان وإشادة الأهالي وقاموا بتوجيه الشكر للقائمين على هذه القوافل.



