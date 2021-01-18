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محافظات

قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:03 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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احمد علي
نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ٣ قوافل (اجتماعية - طبية - بيطرية) بمركز السنطة، بمدرسة الشهيد سعد شاهين بقرية الكرما التابعة للوحدة المحلية بكفر كلا الباب، شملت العديد من التخصصات الطبية ، وتم توقيع الكشف على ٦٩٩ حالة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات مجانًا. 

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جاء ذلك بنَاءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تنظيم القوافل المستمرة للقرى الأكثر فقرًا .

كما شملت القافلة الاجتماعية توزيع ١٠٠ بطانية و(١٠٠) جنيه لعدد مائة حالة، كذلك تم خلال القافلة البيطرية الكشف على ٥٥ حالة من الماشية وعدد ٢٣٠ من الماعز وعدد ٥٠ من الدواجن، وقد لاقت القوافل استحسان وإشادة الأهالي وقاموا بتوجيه الشكر للقائمين على هذه القوافل.

في ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بتوزيع ٤٠٠ كيلو جرام من اللحوم ضمن مبادرة "الخير غدًا" ، وذلك بحضور هاني علي مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور والمستشار عبد الخالق عبد العظيم سلامة مدير جمعية الأورمان بطنطا، وتم التوزيع علي جميع الأسر الأولى بالرعاية مع اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة المواطني.
قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور
قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور
قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور
قوافل طبية وبيطرية واجتماعية بمركزي السنطة وقطور في الغربية .. صور
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