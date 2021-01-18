وكيل لجنة الخطة والموازنة: البرلمان كشر عن أنيابه للحكومة

قال البرلماني، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الدكتور مصطفي مدبولي تحملت كثيرا لخوض معركة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنها أيضا ارتكبت بعض السلبيات ولكن غالبية الوزراء على مستوى عال من الكفاءة والمهنية.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن بيان الدكتور مصطفي مدبولي أمام مجلس النواب اليوم كان دقيقا جدا، منوها أن استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي وزير التموين ووزير التنمية المحلية حق أصيل لمجلس النواب.





أشار عمر، إلى أن بعض الوزراء السلبيين في حكومة مدبولي يعطلون مصالح الناس ويجب أن يتم تغييرهم فورا؛ مرددا: «مجلس النواب كشر عن أنيابه للحكومة لمعالجة الأخطاء الموجودة».





وتابع عمر: «هناك بعض الوزراء أصحاب الأيادى المرتعشة يجب أن يتم تغييرهم لعدم تعطيل مصالح المواطن».





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



