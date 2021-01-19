مساعد وزير التعليم الأسبق : إجراء الامتحانات بهذا الشكل إذا انخفضت أعداد إصابات كورونا





وأضاف "مسعد" أن الدولة لها خبرة سابقة في التعامل مع هذا الوضع وقد شهدنا ذلك خلال الموجة الأولى من كورورنا ، كما أن استخدام المنصات الالكترونية ليس جديدًا سواء على الطالب أو أعضاء هيئة التدريس .





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وتابع مساعد وزير التعليم الأسبق ، أنه تم الاستعداد بشكل كاف هذا العام ، والتعلم من الأوضاع المفاجئة التي شهدناها خلال السنة الماضية ، فوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، قد وضعت حلولا لأي سيناريوهات أو أوضاع مفاجئة بشأن إجراء الامتحانات .



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وأشار إلى أن قرارات اعتماد التعليم الاونلاين التي تم اتخاذها مؤخرًا ، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، جاءت في نهاية التيرم ، بعد أن انتهى الطلاب من معظم مقرراتهم الدراسية .

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من المتوقع أن تتم وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، سواء إجراؤها حضوريا أو جزء حضوري في مقر الجامعات والمدارس وجزء (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية .وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك مشكلات في إقامتها بهذا الشكل ، ولكن إذا استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الانحسار وعدم معاودة ارتفاعها مرة أخرى ، كما أن فكرة دمج امتحانات الفصلين مستبعدة ، إلا إذا زادت أعداد الإصابات فقد تكون هذه الفكرة مطروحة .