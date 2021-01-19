مساعد وزير التعليم الأسبق : إجراء الامتحانات بهذا الشكل إذا انخفضت أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من المتوقع أن تتم وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، سواء إجراؤها حضوريا أو جزء حضوري في مقر الجامعات والمدارس وجزء (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية . وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك مشكلات في إقامتها بهذا الشكل ، ولكن إذا استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الانحسار وعدم معاودة ارتفاعها مرة أخرى ، كما أن فكرة دمج امتحانات الفصلين مستبعدة ، إلا إذا زادت أعداد الإصابات فقد تكون هذه الفكرة مطروحة .
وأضاف "مسعد" أن الدولة لها خبرة سابقة في التعامل مع هذا الوضع وقد شهدنا ذلك خلال الموجة الأولى من كورورنا ، كما أن استخدام المنصات الالكترونية ليس جديدًا سواء على الطالب أو أعضاء هيئة التدريس .
وتابع مساعد وزير التعليم الأسبق ، أنه تم الاستعداد بشكل كاف هذا العام ، والتعلم من الأوضاع المفاجئة التي شهدناها خلال السنة الماضية ، فوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، قد وضعت حلولا لأي سيناريوهات أو أوضاع مفاجئة بشأن إجراء الامتحانات .
وأشار إلى أن قرارات اعتماد التعليم الاونلاين التي تم اتخاذها مؤخرًا ، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، جاءت في نهاية التيرم ، بعد أن انتهى الطلاب من معظم مقرراتهم الدراسية .