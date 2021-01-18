شركة النصر للسيارات تكشف عن مميزات سيارتها الكهربائية الجديدة.. فيديو

قال هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن شركة نصر للسيارات هي أول شركة شيدت في مصر لإنتاج السيارات وكان لها دور كبير في تغيير تاريخ السيارات في مصر، لافتا الي ان اغلاق الشركة في فترة من الفترات كان له أسبابه .





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: شركة النصر للسيارات هي قلعة كبيرة لصناعة السيارات وتحتوي على إمكانيات كثيرة في مجال تصنيع السيارات حتي لو تقادمت هذه الامكانيات ونقوم ببذل مجهود خرافي الفترة الحالية وعلى مدار الـ6 شهور الماضية لإعادة عمل شركة النصر للسيارات .



